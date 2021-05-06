Фігуру робота-трансформера встановили на в’їзді до Вінниці

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Про ідею встановлення моделі робота-трансформера стало відомо ще у 2019 році. Тоді відповідний проект рішення про надання дозволу департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради на проектування об’єктів різного призначення, зокрема й моделі робота, було підтримане виконавчим комітетом міськради.

Повідомляється, що інсталяція зроблена повністю за позабюджетні кошти. Трасформер у темну пору доби підсвічується.

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"Ідея встановлення цієї інсталяції виникла після виконання капітального ремонту Гніванського шосе, коли на перехресті з об'їзною дорогою з'явилось коло. Трансформера встановили за спонсорські кошти, бюджетних грошей не використовували", – сказав заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою Юрій Семенюк.

Зауважимо, у Вінниці вже кілька років прикрашають в'їзди у місто. Ще у 2015 році з боку західного автовокзалу з'явився квітковий ретроавтомобіль. Пізніше на північному в'їзді до Вінниці облаштували інсталяцію в стилі хай-тек у вигляді кубу. Два роки тому в мікрорайоні Тяжилів на березі Родинного озера встановили корабель-клумбу.