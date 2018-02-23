Фигуристка Загитова принесла РФ первое золото Олимпиады
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Фигуристка из России Алина Загитова завоевала золотую медаль зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, передает УНН со ссылкой на результаты соревнований на сайте Олимпиады.
Алина Загитова одержала победу, получив наибольшее количество баллов в короткой программе (82,92) и взяв второе место в произвольной программе (156,65) - в общем 239,57.
Второе место заняла также россиянка Евгения Медведева, показав в произвольной программе второй результат с 81,61 балла и взяв первое место в произвольной программе (156,65) - в общем 238,26.
Третьей стала канадка Кэтлин Осмонд - 78,87 балла в короткой программе и 152,15 в произвольной программе - в общем 231,02.
Напомним, украинская фигуристка не квалифицировалась в произвольную программу на Олимпиаде-2018.