Фігуристка Загітова принесла РФ перше золото Олімпіади
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Фігуристка з Росії Аліна Загітова здобула золоту медаль зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхані, передає УНН з посиланням на результати змагань на сайті Олімпіади.
Аліна Загітова здобула перемогу, здобувши найбільше балів у короткій програмі (82,92) та взявши друге місце у довільній програмі (156,65) - загалом 239,57.
Друге місце зайняла також росіянка Євгенія Медведєва, показавши у вільній програмі другий результат з 81,61 бала і взявши перше місце у довільній програмі (156,65) - загалом 238,26.
Третьою стала канадійка Кетлін Осмонд - 78,87 бала у короткій програмі і 152,15 у довільній програмі - загалом 231,02.
Нагадаємо, українська фігуристка не кваліфікувалась у довільну програму на Олімпіаді-2018.