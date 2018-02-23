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Фігуристка Загітова принесла РФ перше золото Олімпіади

Фігуристка Загітова принесла РФ перше золото Олімпіади

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Фігуристка з Росії Аліна Загітова здобула золоту медаль зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхані, передає УНН з посиланням на результати змагань на сайті Олімпіади.

Аліна Загітова здобула перемогу, здобувши найбільше балів у короткій програмі (82,92) та взявши друге місце у довільній програмі (156,65) - загалом 239,57.

Друге місце зайняла також росіянка Євгенія Медведєва, показавши у вільній програмі другий результат з 81,61 бала і взявши перше місце у довільній програмі (156,65) - загалом 238,26.

Третьою стала канадійка Кетлін Осмонд - 78,87 бала у короткій програмі і 152,15 у довільній програмі - загалом 231,02.

Нагадаємо, українська фігуристка не кваліфікувалась у довільну програму на Олімпіаді-2018.

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