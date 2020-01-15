Фигуристы принесли Украине третью медаль Юношеской Олимпиады-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Медальная копилка сборной Украины пополнилась третьей наградой на зимних Юношеских Олимпийских играх швейцарской Лозанне, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
После полученного “золота” и “серебра” наших хоккеистов 3×3 украинская пара София Нестерова и Артем Даренский (парное катание) принесли Украине бронзовую медаль.
В соревнованиях смешанных команд украинцы, выступили в составе “Team Vision”, заняли 3 место (18 зачетных баллов за четыре дисциплины).
Зато танцевальный дуэт Анна Чернявская и Олег Муратов, защищавший цвета “Future” занял 7-ю строчку, а одиночник Андрей Кокура в составе “Motivation” занял 5-е место.
Таким образом, в Лозанне-2020 Украина имеет полный комплект наград по итогам соревновательного дня.
Добавим, что Игры в Лозанне продлятся до 22 января.