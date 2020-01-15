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Фигуристы принесли Украине третью медаль Юношеской Олимпиады-2020

Киев • УНН

 • 14663 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Медальная копилка сборной Украины пополнилась третьей наградой на зимних Юношеских Олимпийских играх швейцарской Лозанне, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.

Фигуристы принесли Украине третью медаль Юношеской Олимпиады-2020

После полученного “золота” и “серебра” наших хоккеистов 3×3 украинская пара София Нестерова и Артем Даренский (парное катание) принесли Украине бронзовую медаль.

В соревнованиях смешанных команд украинцы, выступили в составе “Team Vision”, заняли 3 место (18 зачетных баллов за четыре дисциплины).

Зато танцевальный дуэт Анна Чернявская и Олег Муратов, защищавший цвета “Future” занял 7-ю строчку, а одиночник Андрей Кокура в составе “Motivation” занял 5-е место.

Таким образом, в Лозанне-2020 Украина имеет полный комплект наград по итогам соревновательного дня.

Добавим, что Игры в Лозанне продлятся до 22 января.

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