Фігуристи принесли Україні третю медаль Юнацької Олімпіади-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Медальна скарбничка збірної України поповнилася третьою нагородою на зимових Юнацьких Олімпійських іграх швейцарській Лозанні, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
Після отриманого “золота” та “срібла” наших хокеїстів 3×3 українська пара Софія Нестерова та Артем Даренський (парне катання) принесли Україні бронзову медаль.
У змаганнях змішаних команд українці, які виступили у складі “Team Vision”, посіли 3 місце (18 залікових балів за чотири дисципліни).
Натомість танцювальний дует Анна Чернявська і Олег Муратов, який захищав кольори “Future” зайняв 7-й рядок, а одиночник Андрій Кокура у складі “Motivation” посів 5-ту сходинку.
Таким чином, в Лозанні-2020 Україна має повний комплект нагород за підсумками змагального дня.
Додамо, що Ігри в Лозанні триватимуть до 22 січня.