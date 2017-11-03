Сытник прокомментировал продажу спортивных костюмов НАБУ фигурантом "дела рюкзаков"

Отвечая на вопрос члена комитета народного депутата Вадима Кривохатько, он отметил, что физлицо-предприниматель Владимир Литвин действительно принимал участие в тендере по закупке костюмов.

"Он действовал по доверенности от другой структуры, цену предложил не выше рыночной, поэтому он был допущен. Цена и качество проверены, имущество надлежащего качества", - добавил он.

Напомним, Сытник объяснил, почему только сейчас объявили подозрения фигурантам "дела рюкзаков".