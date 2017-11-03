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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 41288 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 108410 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100552 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103479 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102955 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 85747 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 103043 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101791 просмотра

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Сытник прокомментировал продажу спортивных костюмов НАБУ фигурантом "дела рюкзаков"

Сытник прокомментировал продажу спортивных костюмов НАБУ фигурантом "дела рюкзаков"

Киев  •  УНН

 • 47558 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Директор НАБУ Артем Сытник в пятницу, 3 ноября, на слушаниях в парламентском комитете по отчету о деятельности НАБУ рассказал, почему фигурант "дела рюкзаков" Владимир Литвин продал НАБУ спортивные костюмы, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос члена комитета народного депутата Вадима Кривохатько, он отметил, что физлицо-предприниматель Владимир Литвин действительно принимал участие в тендере по закупке костюмов.

"Он действовал по доверенности от другой структуры, цену предложил не выше рыночной, поэтому он был допущен. Цена и качество проверены, имущество надлежащего качества", - добавил он.

Напомним, Сытник объяснил, почему только сейчас объявили подозрения фигурантам "дела рюкзаков".

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