Сытник прокомментировал продажу спортивных костюмов НАБУ фигурантом "дела рюкзаков"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Директор НАБУ Артем Сытник в пятницу, 3 ноября, на слушаниях в парламентском комитете по отчету о деятельности НАБУ рассказал, почему фигурант "дела рюкзаков" Владимир Литвин продал НАБУ спортивные костюмы, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос члена комитета народного депутата Вадима Кривохатько, он отметил, что физлицо-предприниматель Владимир Литвин действительно принимал участие в тендере по закупке костюмов.
"Он действовал по доверенности от другой структуры, цену предложил не выше рыночной, поэтому он был допущен. Цена и качество проверены, имущество надлежащего качества", - добавил он.
Напомним, Сытник объяснил, почему только сейчас объявили подозрения фигурантам "дела рюкзаков".