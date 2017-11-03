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Ситник прокоментував продаж спортивних костюмів НАБУ фігурантом "справи рюкзаків"

Київ • УНН

 • 47564 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Директор НАБУ Артем Ситник у п’ятницю, 3 листопада, на слуханнях у парламентському комітеті щодо звіту про діяльність НАБУ розповів, чому фігурант "справи рюкзаків" Володимир Литвин продав НАБУ спортивні костюми, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на запитання члена комітету народного депутата Вадима Кривохатька, він зазначив, що фізособа-підприємець Володимир Литвин дійсно брав участь у тендері по закупівлі костюмів.

"Він діяв за довіреністю від іншої структури, ціну запропонував не вище ринкової, тому він був допущений. Ціна і якість перевірені, майно належної якості", - додав він.

Нагадаємо, Ситник пояснив, чому лише зараз оголосили підозри фігурантам "справи рюкзаків".

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