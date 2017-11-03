Ситник прокоментував продаж спортивних костюмів НАБУ фігурантом "справи рюкзаків"

Відповідаючи на запитання члена комітету народного депутата Вадима Кривохатька, він зазначив, що фізособа-підприємець Володимир Литвин дійсно брав участь у тендері по закупівлі костюмів.

"Він діяв за довіреністю від іншої структури, ціну запропонував не вище ринкової, тому він був допущений. Ціна і якість перевірені, майно належної якості", - додав він.

Нагадаємо, Ситник пояснив, чому лише зараз оголосили підозри фігурантам "справи рюкзаків".