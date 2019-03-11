ФИФА увеличит количество участников Клубного чемпионата мира

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7 марта, 19:45 • 110018 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114175 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116840 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117459 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147055 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116039 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140714 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145044 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130415 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130424 просмотра

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Актуальное
ФИФА увеличит количество участников Клубного чемпионата мира

ФИФА увеличит количество участников Клубного чемпионата мира

Киев  •  УНН

 • 11889 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Международная федерация футбола запланировала реформирования Клубного чемпионата мира, сообщает УНН со ссылкой на Kicker.

В будущих турнирах должно участвовать значительно большее количество клубов, а именно 24. Кроме того, вместо одного коллектива из Европы должны играть сразу 12.

Отмечается, что все команды разделят на восемь групп по три коллектива, и только победители групп пройдут в плей-офф.

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Ожидается, что формат утвердят на заседании ФИФА 15 марта.

Примечательно, что в крайнем КЧС принимали участие семь клубов: "Эсперанс", "Гвадалахара", "Аль-Айн", "Касима", "Тим Веллингтон", "Ривер Плейт" и "Реал".

Отметим, что действующим победителем и обладателем трофея является "Реал".

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