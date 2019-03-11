ФИФА увеличит количество участников Клубного чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Международная федерация футбола запланировала реформирования Клубного чемпионата мира, сообщает УНН со ссылкой на Kicker.
В будущих турнирах должно участвовать значительно большее количество клубов, а именно 24. Кроме того, вместо одного коллектива из Европы должны играть сразу 12.
Отмечается, что все команды разделят на восемь групп по три коллектива, и только победители групп пройдут в плей-офф.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катар заплатил ФИФА 880 млн долларов за право принять ЧМ-2022
Ожидается, что формат утвердят на заседании ФИФА 15 марта.
Примечательно, что в крайнем КЧС принимали участие семь клубов: "Эсперанс", "Гвадалахара", "Аль-Айн", "Касима", "Тим Веллингтон", "Ривер Плейт" и "Реал".
Отметим, что действующим победителем и обладателем трофея является "Реал".