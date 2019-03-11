ФІФА збільшить кількість учасників Клубного чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Міжнародна федерація футболу запланувала реформування Клубного чемпіонату світу, інформує УНН з посиланням на Kicker.
У майбутніх турнірах мають приймати участь значно більша кількість клубів, а саме 24-ри. Крім того, замість одного колективу з Європи повинні грати одразу 12.
Зазначається, що усі команди розділять на вісім груп по три колективи, і тільки переможці груп пройдуть до плей-оф.
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Очікується, що формат затвердять на засіданні ФІФА 15 березня.
Примітно, що у крайньому КЧС приймали участь сім клубів: "Есперанс", "Гвадалахара", "Аль-Айн","Касіма", "Тім Веллінгтон", "Рівер Плейт" та "Реал".
Зауважимо, що чинним переможцем та володарем трофею є "Реал".