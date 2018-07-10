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ФИФА забрала со своей страницы в Facebook функцию оценки организации

ФИФА забрала со своей страницы в Facebook функцию оценки организации

Киев  •  УНН

 • 11577 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Международная федерация футбола заблокировала возможность пользователей Facebook ставить оценку организации на своей странице в соцсети, передает УНН.

Так, почти через сутки после того, как украинцы начали массово ставить оценку 1 из 5 возможных на странице федерации в Facebook и тем обвалили рейтинг страницы организации, ФИФА заблокировала такую ​​функцию. Соответственно, пользователи соцсети больше не имеют возможности ставить низкую оценку Международной федерации футбола на ее Facebook-странице.

Как писал УНН, украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook и атаковали Twitter.

Таким образом соотечественники отреагировали на позицию ФИФА по делу хорватских футболистов, которые поздравили Украину после победы над сборной РФ на ЧМ-2018.

Также напомним, 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию. После матча экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами "Слава Украине!".

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, а Хорватский футбольный союз принял решение об исключении Вукоевича из делегации хорватской сборной на ЧМ.

Вида, комментируя свои слова, заявил, что его возглас "Слава Украине!" не является политическим посланием и должен восприниматься как знак благодарности украинцам за поддержку хорватов в течение всего футбольного турнира.

Федерация футбола Украины, в свою очередь, направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга "Слава Украине!" и с просьбой не наказывать хорватских игроков.

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