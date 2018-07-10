ФІФА забрала зі своєї сторінки у Facebook функцію оцінки організації
Київ • УНН
КИЇВ.10 липня. УНН. Міжнародна федерація футболу заблокувала можливість користувачів Facebook ставити оцінку організації на своїй сторінці в соцмережі, передає УНН.
Так, майже за добу після того, як українці почали масово ставити оцінку 1 із 5 можливих на сторінці федерації у Facebook і тим обвалили рейтинг сторінки організації, ФІФА заблокувала таку функцію. Відповідно, користувачі соцмережі більше не мають можливості ставити найнижчу оцінку Міжнародній федерації футболу на її Facebook-сторінці.
Як писав УНН, українці обвалили рейтинг сторінки ФІФА у Facebook і атакували Twitter.
У такий спосіб співвітчизники відреагували на позицію ФІФА у справі хорватських футболістів, що привітали Україну після перемоги над збірної РФ на ЧМ-2018.
Також нагадаємо, 7 липня збірна Хорватії з футболу в серії пенальті обіграла Росію. Після матчу екс-гравець київського “Динамо” Домагой Віда, а також скаут київського клубу Огнєн Вукоєвич відсвяткували перемогу, записавши відеозвернення зі словами “Слава Україні!”.
Дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Віді, а Хорватський футбольний союз прийняв рішення про виключення Вукоєвича зі делегації хорватської збірної на ЧМ.
Віда, коментуючи свої слова, заявив, що його вигук “Слава Україні” не є політичним посланням і має сприйматися як знак подяки українцям за підтримку хорватів протягом усього футбольного турніру.
Федерація футболу України, у свою чергу, направила звернення до ФІФА з поясненням гасла “Слава Україні!” та з проханням не карати хорватських гравців.