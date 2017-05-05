ФИФА отменил четырехматчевую дисквалификацию Л.Месси
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени нападающего Лионеля Месси против принятого решения Дисциплинарного комитета ФИФА, об отмене санкций наложенных на футболиста, передает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
Сначала Л.Месси был наказан дисквалификацией и штрафом в 10 000 швейцарских франков за оскорбление помощника судьи в матче отбора на ЧМ-2018 Аргентина - Чили 23 марта (1:0).
Оба наказания отменены из-за недостаточности доказательств вины аргентинца. Сам Л.Месси признал, что выругался, однако отметил, что его слова не были направлены в адрес арбитра.
Заметим, что при этом Апелляционный комитет подчеркнул важность проявления уважения к официальным лицам матчей, подчеркнув, что такой принцип имеет важное значение в футболе.