ФИФА отменил четырехматчевую дисквалификацию Л.Месси

Сначала Л.Месси был наказан дисквалификацией и штрафом в 10 000 швейцарских франков за оскорбление помощника судьи в матче отбора на ЧМ-2018 Аргентина - Чили 23 марта (1:0).

Оба наказания отменены из-за недостаточности доказательств вины аргентинца. Сам Л.Месси признал, что выругался, однако отметил, что его слова не были направлены в адрес арбитра.

Заметим, что при этом Апелляционный комитет подчеркнул важность проявления уважения к официальным лицам матчей, подчеркнув, что такой принцип имеет важное значение в футболе.