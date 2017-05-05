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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ФІФА відмінив чотириматчеву дискваліфікацію Л.Мессі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Апеляційний комітет ФІФА задовольнив скаргу подану аргентинською футбольною асоціацією від імені нападника Ліонеля Мессі проти прийнятого рішення Дисциплінарного комітету ФІФА, щодо скасування санкцій накладених на футболіста, передає УНН з посиланням на сайт ФІФА.

ФІФА відмінив чотириматчеву дискваліфікацію Л.Мессі

Спочатку Л.Мессі був покараний дискваліфікацією і штрафом в 10 тисяч швейцарських франків за образу помічника судді в матчі відбору на ЧС-2018 Аргентина - Чилі 23 березня (1:0).

Обидва покарання скасовані через недостатність доказів провини аргентинця. Сам Л.Мессі визнав, що вилаявся, однак зазначив, що його слова не були спрямовані на адресу арбітра.

Зауважимо, що при цьому Апеляційний комітет підкреслив важливість прояву поваги до офіційних осіб матчів, підкресливши, що такий принцип має важливе значення в футболі.

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