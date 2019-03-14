ФИФА в Майами рассмотрит возможность проведения ЧМ-2022 в двух странах

Чемпионат мира 2022 года должен пройти с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что существует возможность увеличения числа участников мирового первенства уже с мирового первенства 2022 года и организации части матчей за пределами Катара.

Главными кандидатами на проведение чемпионата вместе с Катаром являются соседние Кувейт и Оман — в силу своего нейтралитета в дипломатическом конфликте в Персидском заливе.

В отчете ФИФА, выдержки из которого приводит Ассошиэйтед Пресс, говорится, что одной из причин поиска второй страны является логистика и необходимость от двух до четырех дополнительных площадок для проведения матчей. “Включение дополнительных стран — хозяек чемпионата мира должно отвечать определенным требованиям, в первую очередь должно быть одобрено властями Катара”, — говорится в отчете.

В феврале генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что советом ФИФА была поставлена задача провести оценку того, как в сложной геополитической ситуации Катар сможет организовать чемпионат мира в формате 48 команд, и результаты этой работы будут оглашены по время заседания совета ФИФА в Майами 15 марта.

Помимо этого, на заседании будет обсуждаться положение о квалификации чемпионата мира 2022 года, использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на женском ЧМ-2019 во Франции, утверждение дат проведения и регламента чемпионата мира по пляжному футболу — 2019 в Парагвае, завершение приема заявок на проведение женского чемпионата мира — 2023, создание мировой Лиги наций.

Как сообщал УНН, совет ФИФА может принять новый формат клубного ЧМ.