ФІФА в Майамі розгляне можливість проведення ЧС-2022 в двох країнах

Чемпіонат світу 2022 року повинен пройти з 21 листопада по 18 грудня в семи містах Катару: Досі, Лусаілі, Аль-Вакрі, Аль-Хорі, Ар-Райяні, Умм-Салалі і Аш-Шамалі. Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявляв, що існує можливість збільшення числа учасників світової першості вже з світової першості 2022 року і організації частини матчів за межами Катару.

Головними кандидатами на проведення чемпіонату разом з Катаром є сусідні Кувейт і Оман — в силу свого нейтралітету в дипломатичному конфлікті в Перській затоці.

У звіті ФІФА, витяги з якого наводить AP, йдеться, що однією з причин пошуку другої країни є логістика та необхідність від двох до чотирьох додаткових майданчиків для проведення матчів. “Включення додаткових країн — господарок чемпіонату світу має відповідати певним вимогам, в першу чергу має бути схвалене владою Катару”, — йдеться в звіті.

У лютому генеральний секретар ФІФА Фатма Самура заявила, що радою ФІФА була поставлена задача провести оцінку того, як в складній геополітичній ситуації Катар зможе організувати чемпіонат світу в форматі 48 команд, і результати цієї роботи будуть оголошені під час засідання ради ФІФА в Майамі 15 березня.

Крім цього, на засіданні буде обговорюватися положення про кваліфікацію чемпіонату світу 2022 року, використання системи відеодопомоги арбітрам (VAR) на жіночому ЧС-2019 у Франції, затвердження дат проведення та регламенту чемпіонату світу з пляжного футболу-2019 у Парагваї, завершення прийому заявок на проведення жіночого чемпіонату світу-2023, створення світової Ліги націй.

Як повідомляв УНН, рада ФІФА може затвердити новий формат клубного ЧС.