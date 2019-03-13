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Рада ФІФА завтра може затвердити новий формат клубного ЧС - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Члени ради Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в п'ятницю можуть затвердити зміну формату клубного чемпіонату світу. Про це повідомляє інформаційне агентство AP, передає УНН.

Рада ФІФА завтра може затвердити новий формат клубного ЧС - ЗМІ

Засідання ради ФІФА пройде в Майамі 14 березня. Повідомляється, що пілотний турнір запланований на період з 17 червня по 4 липня 2021 року. За інформацією джерела, попередньо новий формат підтримали п’ять конфедерацій з шести. Відзначається, що раніше на ці дати був запланований Кубок конфедерацій.

При новому форматі склад клубного чемпіонату світу може розширитися до 24 команд, а сам турнір буде проводитися влітку. Команди будуть поділені на вісім груп по три учасники, в плей-офф будуть виходити переможці груп. Половина команд, що беруть участь в турнірі, будуть представляти Європу.

Повідомляється, що представники європейських клубів вказують на календарні проблеми з проведенням турніру, оскільки на літо 2021 року також ще заплановані Золотий кубок Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну (КОНКАКАФ) і Кубок африканських націй. Крім цього, на думку європейських функціонерів, рішення провести клубний чемпіонат світу в ці дати позбавляє багатьох гравців паузи між чемпіонатом Європи-2020 і чемпіонатом світу-2022.

Як зазначав УНН, за повідомленнями ЗМІ — ФІФА збільшить кількість учасників Клубного чемпіонату світу.

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