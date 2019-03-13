Совет ФИФА завтра может утвердить новый формат клубного ЧМ - СМИ

Заседание совета ФИФА пройдет в Майами 14 марта. Сообщается, что пилотный турнир запланирован на период с 17 июня по 4 июля 2021 года. По информации источника, предварительно новый формат поддержали пять конфедераций из шести. Отмечается, что ранее на эти даты был запланирован Кубок конфедераций.

При новом формате состав клубного чемпионата мира может расшириться до 24 команд, а сам турнир будет проводиться летом. Команды будут поделены на восемь групп по три участника, в плей-офф будут выходить победители групп. Половина команд, участвующих в турнире, будет представлять Европу.

Сообщается, что представители европейских клубов указывают на календарные проблемы с проведением турнира, поскольку на лето 2021 года также запланированы Золотой кубок Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Кубок африканских наций. Кроме этого, по мнению европейских функционеров, решение провести клубный чемпионат мира в эти даты лишает многих игроков паузы между чемпионатом Европы-2020 и чемпионатом мира-2022.

Как отмечал УНН, по сообщениям СМИ — ФИФА увеличит количество участников Клубного чемпионата мира.