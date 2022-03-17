ФИФА рассмотрела возможность отдать Украине прямую путевку на ЧМ-2022

Детали

Уэльс, Шотландия и Австрия находятся на том же пути плей-офф ЧМ, что и Украина, а победители займут одно из трех последних мест европейской квалификации в Катар-2022 позже в этом году.

Визит сборной Украины к Хемпдена на матч плей-офф отбора на планетарное первенство-2022 был отложен с 24 марта на три месяца после российского вторжения.

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Уэльса Ноэль Муни рассказал, что ФИФА рассматривает вариант с предоставлением прямой путевки на чемпионат мира-2022 сборной Украины.

Цитата

"Обсуждалось, можно ли сделать для Украины дополнительное место из-за тех ужасных времен, которые они переживают. Нам было бы очень удобно, чтобы Украина получила прямую путевку на чемпионат мира, а остальные три команды боролись бы между собой за еще одно место.

Но это означало бы дополнительную команду на чемпионате мира, поскольку оставшиеся три команды - мы сами, Шотландия и Австрия - и для нас очень важно пройти квалификацию на чемпионат мира", - подчеркнул Муни.

Напомним

Слезы на глазах и траурная повязка на руке: Ярмоленко впервые за полтора года забил гол в АПЛ.