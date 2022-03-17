ФИФА рассмотрела возможность отдать Украине прямую путевку на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Исполнительный директор Футбольной ассоциации Уэльса Ноэль Муни рассказал, что ФИФА рассматривает возможность дать сборной Украины прямую путевку на чемпионат мира 2022 года, информирует УНН со ссылкой на "FourFourTwo".
Детали
Уэльс, Шотландия и Австрия находятся на том же пути плей-офф ЧМ, что и Украина, а победители займут одно из трех последних мест европейской квалификации в Катар-2022 позже в этом году.
Визит сборной Украины к Хемпдена на матч плей-офф отбора на планетарное первенство-2022 был отложен с 24 марта на три месяца после российского вторжения.
Исполнительный директор Футбольной ассоциации Уэльса Ноэль Муни рассказал, что ФИФА рассматривает вариант с предоставлением прямой путевки на чемпионат мира-2022 сборной Украины.
Цитата
"Обсуждалось, можно ли сделать для Украины дополнительное место из-за тех ужасных времен, которые они переживают. Нам было бы очень удобно, чтобы Украина получила прямую путевку на чемпионат мира, а остальные три команды боролись бы между собой за еще одно место.
Но это означало бы дополнительную команду на чемпионате мира, поскольку оставшиеся три команды - мы сами, Шотландия и Австрия - и для нас очень важно пройти квалификацию на чемпионат мира", - подчеркнул Муни.
Напомним
Слезы на глазах и траурная повязка на руке: Ярмоленко впервые за полтора года забил гол в АПЛ.