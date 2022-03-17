ФІФА розглянула можливість віддати Україні пряму путівку на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Виконавчий директор Футбольної асоціації Уельсу Ноель Муні розповів, що ФІФА розглядає можливість дати збірній України пряму путівку на чемпіонат світу 2022 року, інформує УНН з посиланням на "FourFourTwo".
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Уельс, Шотландія та Австрія знаходяться на тому ж шляху плей-офф ЧС, що й Україна, а переможці займуть одне з трьох останніх місць європейської кваліфікації до Катару-2022 пізніше цього року.
Візит збірної України до Хемпдена на матч плей-офф відбору на планетарну першість-2022 був відкладений з 24 березня на три місяці після російського вторгнення.
Виконавчий директор Футбольної асоціації Уельсу Ноель Муні розповів, що ФІФА розглядає варіант із наданням прямої путівки на чемпіонат світу-2022 збірній України.
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"Обговорювалося, чи можна зробити для України додаткове місце через ті жахливі часи, які вони переживають. Нам було б дуже зручно, щоб Україна отримала пряму путівку на чемпіонат світу, а інші три команди боролися б між собою за ще одне місце.
Але це означало б додаткову команду на чемпіонаті світу, оскільки залишилися три команди – ми самі, Шотландія та Австрія – і для нас дуже важливо пройти кваліфікацію на чемпіонат світу", - підкреслив Муні.
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