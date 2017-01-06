ФИФА продемонстрировала новый приз лучшему футболисту мира

Трофей состоит из пяти частей: подставка, база, углеродистая часть, тело кубка и мяч.

Примечательно, что ФИФА и "France Football" награды лучшему футболисту года теперь вручают отдельно. Французское издание - "Золотой мяч", а ФИФА - новый приз, который получил название "The Best".

Напомним, что по итогам 2016 г. сузился круг претендентов на эту награду - Криштиану Роналду, Гризманн и Лионель Месси.

Добавим также, церемония вручения престижного трофея состоится 9 января в Цюрихе.