ФІФА продемонструвала новий приз найкращому футболістові світу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. ФІФА презентувала оновлений трофей найкращому гравцеві світу, який отримав назву "The Best", інформує УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Трофей складається з п'яти частин: підставка, база, вуглецева частина, тіло кубка і м'яч.
Примітно, що ФІФА і "France Football" нагороди найкращому футболісту року тепер вручають окремо. Французьке видання – "Золотий м'яч", а ФІФА - новий приз, який отримав назву "The Best".
Нагадаємо, що за підсумками 2016 року звузилося коло претендентів на дану нагороду - Кріштіану Роналду, Антуан Грізманн і Ліонель Мессі.
Додамо також, церемонія вручення престижного трофею відбудеться 9 січня в Цюріху.