ФІФА продемонструвала новий приз найкращому футболістові світу

Трофей складається з п'яти частин: підставка, база, вуглецева частина, тіло кубка і м'яч.

Примітно, що ФІФА і "France Football" нагороди найкращому футболісту року тепер вручають окремо. Французьке видання – "Золотий м'яч", а ФІФА - новий приз, який отримав назву "The Best".

Нагадаємо, що за підсумками 2016 року звузилося коло претендентів на дану нагороду - Кріштіану Роналду, Антуан Грізманн і Ліонель Мессі.

Додамо також, церемонія вручення престижного трофею відбудеться 9 січня в Цюріху.