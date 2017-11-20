ФИФА планирует получить данные о допинг в российском футболе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение связаться по информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченкова в рамках расследования о допинге в российском футболе, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Как сообщает издание, ФИФА планирует получить доказательства того, что фубтолисты были вовлечены в государственную систему допинга. Отмечается, в случае получения новых доказательств применения допинга российскими футболистами, то это может негативно сказаться на подготовке к чемпионату мира 2018 года в России.
Однако, как отметили в издание, шансов перенести мундиаль уже нет.
Напомним, Россия находится на грани запрета участия в зимней Олимпиаде-2018.