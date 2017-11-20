ФИФА планирует получить данные о допинг в российском футболе

Как сообщает издание, ФИФА планирует получить доказательства того, что фубтолисты были вовлечены в государственную систему допинга. Отмечается, в случае получения новых доказательств применения допинга российскими футболистами, то это может негативно сказаться на подготовке к чемпионату мира 2018 года в России.

Однако, как отметили в издание, шансов перенести мундиаль уже нет.

Напомним, Россия находится на грани запрета участия в зимней Олимпиаде-2018.