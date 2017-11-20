ФІФА планує отримати дані про допінг у російському футболі

Як повідомляє видання, ФІФА планує отримати докази про те, що фубтолісти були залучені в державну систему допінгу. Зазначається, у разі отримання нових доказів застосування допінгу російськими футболістами, то це може негативно позначитися на підготовці до чемпіонату світу 2018 року в Росії.

Проте, як зазначили у видання, що шансів перенести мундіаль вже немає.

Нагадаємо, Росія перебуває на межі заборони участі у зимовій Олімпіаді-2018.