ФІФА планує отримати дані про допінг у російському футболі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла рішення зв'язатися з інформатором Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорієм Родченкова в рамках розслідування про допінг в російському футболі, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Як повідомляє видання, ФІФА планує отримати докази про те, що фубтолісти були залучені в державну систему допінгу. Зазначається, у разі отримання нових доказів застосування допінгу російськими футболістами, то це може негативно позначитися на підготовці до чемпіонату світу 2018 року в Росії.
Проте, як зазначили у видання, що шансів перенести мундіаль вже немає.
Нагадаємо, Росія перебуває на межі заборони участі у зимовій Олімпіаді-2018.