ФИФА получила две заявки на проведение ЧМ-2026

Объединенную заявку подали США, Канада и Мексика. Ранее желание принять участие в выборах страны-хозяйки Мундиаля-2026 подавало Марокко.

Далее ФИФА начнет процесс оценки претендентов. Специальная комиссия посетит соответствующие страны. Даты этих визитов будут обнародованы в установленном порядке. Затем будет подготовлено отчеты по оценке заявок, которые будут опубликованы на сайте ФИФА.

"Я занимаюсь оценкой заявок в разных сферах в течение 20 лет. Пусть кто-то попробует назвать организацию, которая проведет процесс выборов более справедливо, объективно и прозрачно, чем ФИФА проведет выборы страны-хозяйки ЧМ-2026. ФИФА подверглась серьезной критике за то, как организация в прошлом осуществляла выбор хозяев Мундиаля. Наш долг - учесть ошибки и не оставить места для субъективности и любых сомнений в справедливости принятого решения", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Стоит отметить, решение в отношении стран (страны) проведения Мундиаля-2026 будет принято 13 июня на 68-м Конгрессе ФИФА.

Примечательно, что Мексика имеет опыт принятия ЧМ в 1970 и 1986 годах, США - в 1994. Зато Канада ни разу не принимала футбольный турнир планетарного ранга.

Добавим также, чемпионат мира-2026 станет первым в котором примут участие 48 национальных сборных. По регламенту команды будут разделены на 16 групп.