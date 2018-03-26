ФІФА отримала дві заявки на проведення ЧС-2026
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила про отримання другої заявки на проведення чемпіонату світу 2026-го року, передає УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Об'єднану заявку подали США, Канада і Мексика. Раніше бажання прийняти участь у виборах країни-господарки Мундіалю-2026 подавало Марокко.
Далі ФІФА розпочне процес оцінки претендентів. Спеціальна комісія відвідає відповідні країни. Дати цих візитів будуть оприлюднені в установленому порядку. Потім буде підготовлено звіти по оцінці заявок, які будуть опубліковані на сайті ФІФА.
"Я займаюся оцінкою заявок в різних сферах протягом 20 років. Нехай хтось спробує назвати організацію, яка проведе процес виборів справедливіше, об'єктивніше і прозоріше, ніж ФІФА проведе вибори країни-господині ЧС-2026. ФІФА піддалася серйозній критиці за те, як організація в минулому здійснювала вибір господарів Мундіалів. Наш обов'язок - врахувати помилки і не залишити місця для суб'єктивності і будь-яких сумнівів у справедливості прийнятого рішення", - заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.
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Варто відзначити, рішення щодо країн (країни) проведення Мундіалю-2026 буде прийнято 13 червня на 68-му Конгресі ФІФА.
Примітно, що Мексика має досвід прийняття ЧС в 1970 і 1986 роках, США – в 1994. Натомість Канада жодного разу не приймала футбольний турнір планетарного рангу.
Додамо також, чемпіонат світу-2026 стане першим в якому братимуть участь 48 національних збірних. За регламентом команди будуть розділені на 16 груп.