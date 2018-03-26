ФІФА отримала дві заявки на проведення ЧС-2026

ukru
11:23 • 30612 перегляди

У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

Ексклюзив
10:32 • 92480 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 72539 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 124991 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 130787 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 178203 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 167487 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 210467 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 130987 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134615 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.2 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 98438 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 137833 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 109272 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 141839 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 101501 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 92588 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 125048 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 141889 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 137891 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 210490 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 14405 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 35940 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 37778 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 61222 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 72736 перегляди
Актуальне
ФІФА отримала дві заявки на проведення ЧС-2026

ФІФА отримала дві заявки на проведення ЧС-2026

Київ • УНН

 • 16662 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила про отримання другої заявки на проведення чемпіонату світу 2026-го року, передає УНН з посиланням на сайт ФІФА.

Об'єднану заявку подали США, Канада і Мексика. Раніше бажання прийняти участь у виборах країни-господарки Мундіалю-2026 подавало Марокко.

Далі ФІФА розпочне процес оцінки претендентів. Спеціальна комісія відвідає відповідні країни. Дати цих візитів будуть оприлюднені в установленому порядку. Потім буде підготовлено звіти по оцінці заявок, які будуть опубліковані на сайті ФІФА.

"Я займаюся оцінкою заявок в різних сферах протягом 20 років. Нехай хтось спробує назвати організацію, яка проведе процес виборів справедливіше, об'єктивніше і прозоріше, ніж ФІФА проведе вибори країни-господині ЧС-2026. ФІФА піддалася серйозній критиці за те, як організація в минулому здійснювала вибір господарів Мундіалів. Наш обов'язок - врахувати помилки і не залишити місця для суб'єктивності і будь-яких сумнівів у справедливості прийнятого рішення", - заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина та Іспанія звели внічию спаринг у підготовці до ЧС-2018

Варто відзначити, рішення щодо країн (країни) проведення Мундіалю-2026 буде прийнято 13 червня на 68-му Конгресі ФІФА.

Примітно, що Мексика має досвід прийняття ЧС в 1970 і 1986 роках, США – в 1994. Натомість Канада жодного разу не приймала футбольний турнір планетарного рангу.

Додамо також, чемпіонат світу-2026 стане першим в якому братимуть участь 48 національних збірних. За регламентом команди будуть розділені на 16 груп.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$73.03
Bitcoin
$88,199.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,057.66
Ethereum
$2,073.31