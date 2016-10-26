ФИФА оштрафовало ФК "Днепр" на шесть очков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинская Премьер-лига получила письмо от ФФУ с информацией об очередном решении Дисциплинарного комитета ФИФА, которое касается "Днепра", сообщает УНН.
ФФУ сообщила, что за невыполнение ФК "Днепр" решения Дисциплинарного комитета ФИФА от 19 июня 2015 г. главная команда клуба лишена 6 турнирных очков.
Стоит отметить, что данная санкция вызвана невыплатой задолженности экс-тренеру команды испанцу Хуанде Рамосу.
Кроме того, "Днепр" имеет задолженность перед другим наставником Мироном Маркевичем и бывшим нападающим хорватом Николой Калиничем, который сейчас выступает в итальянской "Фиорентине".
Напомним, сейчас у "Днепра" в активе 4 зачетных пункта и предпоследнее 11 место в турнирной таблице.