ФИФА оштрафовало ФК "Днепр" на шесть очков

ФФУ сообщила, что за невыполнение ФК "Днепр" решения Дисциплинарного комитета ФИФА от 19 июня 2015 г. главная команда клуба лишена 6 турнирных очков.

Стоит отметить, что данная санкция вызвана невыплатой задолженности экс-тренеру команды испанцу Хуанде Рамосу.

Кроме того, "Днепр" имеет задолженность перед другим наставником Мироном Маркевичем и бывшим нападающим хорватом Николой Калиничем, который сейчас выступает в итальянской "Фиорентине".

Напомним, сейчас у "Днепра" в активе 4 зачетных пункта и предпоследнее 11 место в турнирной таблице.