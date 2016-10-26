ФІФА оштрафувало ФК "Дніпро" на шість очок

ФФУ повідомила, що за невиконання ФК “Дніпро” рішення Дисциплінарного комітету ФІФА від 19 червня 2015 року головна команда клубу позбавлена 6 турнірних очок.

Варто відзначити, що дана санкція викликана невиплатою заборгованих коштів екс-тренеру команди іспанцю Хуанде Рамосу.

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Крім того, “Дніпро” має заборгованість перед іншим наставником Мироном Маркевичем та колишнім нападником хорватом Ніколою Калінічем, котрий зараз виступає в італійській “Фіорентині”.

Нагадаємо, наразі у “Дніпро” в активі 4 залікові пункти і передостаннє 11 місце турнірної таблиці.

Як повідомляв УНН, контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України близький до покарання ФК “Дніпро” штрафом у вигляді зняття дев’яти очок у турнірній таблиці УПЛ.