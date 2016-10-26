ФІФА оштрафувало ФК "Дніпро" на шість очок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Українська Прем’єр-ліга отримала лист від ФФУ з інформацією про чергове рішення Дисциплінарного комітету ФІФА, яке стосується “Дніпра”, повідомляє УНН.
ФФУ повідомила, що за невиконання ФК “Дніпро” рішення Дисциплінарного комітету ФІФА від 19 червня 2015 року головна команда клубу позбавлена 6 турнірних очок.
Варто відзначити, що дана санкція викликана невиплатою заборгованих коштів екс-тренеру команди іспанцю Хуанде Рамосу.
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Крім того, “Дніпро” має заборгованість перед іншим наставником Мироном Маркевичем та колишнім нападником хорватом Ніколою Калінічем, котрий зараз виступає в італійській “Фіорентині”.
Нагадаємо, наразі у “Дніпро” в активі 4 залікові пункти і передостаннє 11 місце турнірної таблиці.
Як повідомляв УНН, контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України близький до покарання ФК “Дніпро” штрафом у вигляді зняття дев’яти очок у турнірній таблиці УПЛ.