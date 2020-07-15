ФИФА обнародовала календарь Чемпионата мира-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала календарь матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022-м году в Катаре, передает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
Матч-открытие соревнований запланирован на 21 ноября 2022 года и должен пройти на стадионе "Аль Бейт" в городе Эль-Хаурия. Вместимость арены составляет 60 тыс. болельщиков. В данном поединке выступит команда-хозяйка - сборная Катара.
Отмечено, что по мнению организаторов, четыре матча в день на групповом этапе обеспечат оптимальное время отдыха для команд
Матчи группового этапа пройдут до 2 декабря (по четыре игры в день), встречи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря, 1/4 финала - 9-10 декабря, 1/2 финала - 13-14 декабря.
Финальное противостояние пройдет 18 декабря на стадионе "Лусаиле". Арена имеет емкость в 80 тыс. мест.
Заметим, что игра за третье место состоится 17 декабря на стадионе "Халифа" в Дохе.