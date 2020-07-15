ФИФА обнародовала календарь Чемпионата мира-2022

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 13841 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100327 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105210 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131495 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109927 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130214 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101870 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102540 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104381 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102036 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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ФИФА обнародовала календарь Чемпионата мира-2022

ФИФА обнародовала календарь Чемпионата мира-2022

Киев  •  УНН

 • 16746 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала календарь матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022-м году в Катаре, передает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Матч-открытие соревнований запланирован на 21 ноября 2022 года и должен пройти на стадионе "Аль Бейт" в городе Эль-Хаурия. Вместимость арены составляет 60 тыс. болельщиков. В данном поединке выступит команда-хозяйка - сборная Катара.

Отмечено, что по мнению организаторов, четыре матча в день на групповом этапе обеспечат оптимальное время отдыха для команд

Матчи группового этапа пройдут до 2 декабря (по четыре игры в день), встречи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря, 1/4 финала - 9-10 декабря, 1/2 финала - 13-14 декабря.

Финальное противостояние пройдет 18 декабря на стадионе "Лусаиле". Арена имеет емкость в 80 тыс. мест.

Заметим, что игра за третье место состоится 17 декабря на стадионе "Халифа" в Дохе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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