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19 березня, 18:42 • 92885 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 133526 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 113910 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 128359 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 133109 перегляди

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ФІФА оприлюднила календар Чемпіонату світу-2022

ФІФА оприлюднила календар Чемпіонату світу-2022

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала календар поєдинків чемпіонату світу з футболу, який пройде 2022-го року в Катарі, інформує УНН з посиланням на сайт ФІФА.

Матч-відкриття змагань запланований на 21 листопада 2022 року і повинен пройти на стадіоні "Аль Бейт" в місті Ель-Хаурія. Місткість арени становить 60 тис. уболівальників. У даному поєдинку виступить команда-господарка - збірна Катару.

Зазначено, що на думку організаторів, чотири матчі в день на груповому етапі забезпечать оптимальний час відпочинку для команд

Матчі групового етапу триватимуть до 2 грудня (по чотири гри в день), зустрічі 1/8 фіналу пройдуть з 3 по 6 грудня, 1/4 фіналу - 9-10 грудня, 1/2 фіналу - 13-14 грудня.

Фінальне протистояння пройде 18-го грудня на стадіоні "Лусаіле". Арена має місткість в 80 тис. місць.

Зауважимо, що гра за третє місце відбудеться 17 грудня на стадіоні "Халіфа" в Досі.

Українські Національні Новини

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