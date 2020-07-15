ФІФА оприлюднила календар Чемпіонату світу-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала календар поєдинків чемпіонату світу з футболу, який пройде 2022-го року в Катарі, інформує УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Матч-відкриття змагань запланований на 21 листопада 2022 року і повинен пройти на стадіоні "Аль Бейт" в місті Ель-Хаурія. Місткість арени становить 60 тис. уболівальників. У даному поєдинку виступить команда-господарка - збірна Катару.
Зазначено, що на думку організаторів, чотири матчі в день на груповому етапі забезпечать оптимальний час відпочинку для команд
Матчі групового етапу триватимуть до 2 грудня (по чотири гри в день), зустрічі 1/8 фіналу пройдуть з 3 по 6 грудня, 1/4 фіналу - 9-10 грудня, 1/2 фіналу - 13-14 грудня.
Фінальне протистояння пройде 18-го грудня на стадіоні "Лусаіле". Арена має місткість в 80 тис. місць.
Зауважимо, що гра за третє місце відбудеться 17 грудня на стадіоні "Халіфа" в Досі.