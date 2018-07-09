ФИФА объявила список арбитров на финальную часть матчей ЧМ-2018

ФИФА выбрала 12 судей, 26 помощников рефери и 10 видеопомошников.

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В список судей попали: Алиреза Фаган (Иран), Маланг Дидье (Сенегал), Марк Гейгер (США), Цезарь Артуро Рамос Палазуелос (Мексика), Андрес Куна (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Кунейт Чакыр (Турция), Бьорн Куйперс (Нидерланды), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия).

Видеоассистентамы станут - Вильтон Сампайо (Бразилия), Мауро Вильян (Аргентина), Бастиан Данкерт (Германия), Артур Диаш Суарес (Португалия), Павел Гиль (Польша), Массимилиано Иррати (Италия), Данни Маккели (Нидерланды), Даниэль Орсато (Италия ), Паоло Валери (Италия), Феликс Цвайер (Германия).

Добавим, что в полуфинальных противостояниях Мундиаля завтра встретится Франция с Бельгией, а после завтра Хорватия с Англией. Кроме того, состоится матч за третье место и финал.