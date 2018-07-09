ФІФА оголосила список арбітрів на фінальну частину матчів ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Комітет рефері ФІФА оприлюднив список рефері та їх помічників на заключні чотири протистояння 21-го в історії чемпіонату світу з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.
ФІФА обрала 12 суддів, 26 помічників рефері і 10 відеопомічників.
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До списку суддів потрапили: Аліреза Фагані (Іран), Маланг Дідью (Сенегал), Марк Гейгер (США), Цезар Артуро Рамос Палазуелос (Мексика), Андрес Куна (Уругвай), Нестор Пітана (Аргентина), Сандро Річчі (Бразилія), Меттью Конгер (Нова Зеландія), Кунейт Чакір (Туреччина), Бьорн Куйперс (Нідерланди), Мілорад Мажич (Сербія), Джанлука Роккі (Італія).
Відеоассістентами стануть - Вільтон Сампайо (Бразилія), Мауро Вільяно (Аргентина), Бастіан Данкерт (Німеччина), Артур Діаш Суарес (Португалія), Павел Гіль (Польща), Массіміліано Ірраті (Італія), Данні Маккелі (Нідерланди), Даніель Орсато ( Італія), Паоло Валері (Італія), Фелікс Цвайер (Німеччина).
Додамо, що у півфінальних протистояннях Мундіалю завтра зустрінеться Франція з Бельгією, а після завтра Хорватія із Англією. Окрім того, відбудеться матч за третє місце та фінал.