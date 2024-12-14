ФИФА обнародовала даты отборочного этапа на ЧМ-2026
Киев • УНН
ФИФА представила подробный календарь и формат квалификации на чемпионат мира 2026 года. Отбор будет проходить в двух форматах для групп с 4 и 5 командами, с финальными матчами плей-офф в марте 2026 года.
ФИФА обнародовала формат и календарь отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает Международная федерация футбола, передает УНН.
Детали
Квалификация будет проходить в двух форматах в зависимости от количества команд в группах.
Группы с пятью командами начнут матчи уже в марте 2024 года. Однако поединки первых двух туров могут быть перенесены на июнь для тех сборных, участвующих в плей-офф Лиги наций.
Вот ключевые даты для отборочных матчей:
- Тур 1: 21-22 марта
- Тур 2: 24-25 марта
- Тур 3: 6-7 июня
- Тур 4: 9-10 июня
- Тур 5: 4-6 сентября
- Тур 6: 7-9 сентября
- Тур 7: 9-11 октября
- Тур 8: 12-14 октября
- Тур 9: 13-15 ноября
- Тур 10: 16-18 ноября
Группы из четырех команд начнут квалификацию в сентябре 2024 года. Этот формат позволит завершить Лигу наций без календарных конфликтов. Вот основные даты:
- Тур 1: 4-6 сентября
- Тур 2: 7-9 сентября
- Тур 3: 9-11 октября
- Тур 4: 12-14 октября
- Тур 5: 13-15 ноября
- Тур 6: 16-18 ноября
Плей-офф квалификации будут проходить в формате двух раундов: полуфиналы и финалы. Победители каждой из 12 групп получат прямую квалификацию на ЧМ-2026, а команды, которые займут вторые места, примут участие в плей-офф вместе с четырьмя победителями Лиги наций.
- Полуфиналы: 26 марта 2026 года
- Финалы: 31 марта 2026 года
Этот формат позволяет определить 48 участников предстоящего чемпионата мира.
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