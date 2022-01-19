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15 марта, 19:03 • 106524 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143015 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123337 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116883 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104738 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101426 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92894 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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ФИФА аннулировала желтые карточки сборной Украины перед матчем с Шотландией

ФИФА аннулировала желтые карточки сборной Украины перед матчем с Шотландией

Киев • УНН

 • 23489 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Перед полуфиналом плей-офф отбора ЧМ-2022, в котором 24 марта сборная Украины сыграет против Шотландии, соответствующий комитет ФИФА принял важное решение, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Детали

Все предупреждения игроков, которые не привели к изъятию, аннулированы. Таким образом, к матчу с Шотландией сборная Украины, в составе которой после группового раунда отбора было девять футболистов, имевших по одной желтой карточке, будет готовиться без угрозы дисциплинарных наказаний.

Футболисты сборной Украины, которые имели по одному предупреждению в групповом раунде отбора ЧМ-2022: Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Георгий Бущан, Марлос, Виталий Миколенко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Илья Забарный.

Справка

В случае победы над шотландцами "желто-голубая" команда в финальном поединке сойдется с победителем пары Уэльс - Австрия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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