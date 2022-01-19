ФИФА аннулировала желтые карточки сборной Украины перед матчем с Шотландией
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Перед полуфиналом плей-офф отбора ЧМ-2022, в котором 24 марта сборная Украины сыграет против Шотландии, соответствующий комитет ФИФА принял важное решение, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Детали
Все предупреждения игроков, которые не привели к изъятию, аннулированы. Таким образом, к матчу с Шотландией сборная Украины, в составе которой после группового раунда отбора было девять футболистов, имевших по одной желтой карточке, будет готовиться без угрозы дисциплинарных наказаний.
Футболисты сборной Украины, которые имели по одному предупреждению в групповом раунде отбора ЧМ-2022: Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Георгий Бущан, Марлос, Виталий Миколенко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Илья Забарный.
Справка
В случае победы над шотландцами "желто-голубая" команда в финальном поединке сойдется с победителем пары Уэльс - Австрия.