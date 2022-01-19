ФІФА анулювала жовті картки збірної України перед матчем з Шотландією
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Перед півфіналом плей-офф відбору ЧС-2022, в якому 24 березня збірна України зіграє проти Шотландії, відповідний комітет ФІФА ухвалив важливе рішення, інформує УНН з посиланням на пресслужбу УАФ.
Деталі
Усі попередження гравців, які не призвели до вилучення, анульовані. Таким чином, до матчу із Шотландією збірна України, у складі якої після групового раунду відбору було дев’ять футболістів, що мали по одній жовтій картці, готуватиметься без загрози дисциплінарних покарань.
Футболісти збірної України, що мали по одному попередженню у груповому раунді відбору ЧС-2022: Микола Матвієнко, Едуард Соболь, Георгій Бущан, Марлос, Віталій Миколенко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Сергій Кривцов та Ілля Забарний.
Довідка
У випадку перемоги над шотландцями, "жовто-блакитна" команда у фінальному поєдинку зійдеться з переможцем пари Уельс – Австрія.