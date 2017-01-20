ФГВФЛ ввел временную администрацию в еще одном банке
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в ПАО "Банк Народный капитал", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда.
"На основании решения правления НБУ от 19 января 2017 года "Об отнесении ПАО "Банк Народный капитал" к категории неплатежеспособных" исполнительной дирекцией ФГВФЛ принял решение от 19 января 2017 г. №159 "О введении временной администрации в АО "НК Банк" и делегировании полномочий временного администратора банка", - говорится в сообщении.
Указано, что согласно этому решению, "начали процедуру вывода ПАО "Банк Народный капитал" с рынка путем введения в нем временной администрации на один месяц с 20 января 2017 г. до 19 февраля 2017 г. включительно".
Также сообщается, что назначено уполномоченное лицо Фонда и делегированы все полномочия временного администратора АО "НК Банк" ведущему специалисту по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения процедуры временной администрации и ликвидации департамента урегулирования неплатежеспособности банков Олегу Андронову с 20 января 2017 г. до 19 февраля 2017 г. включительно.
Напомним, НБУ отнес "Банк Народный капитал" к категории неплатежеспособных.