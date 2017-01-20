ФГВФО увів тимчасову адміністрацію у ще одному банку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію у ПАТ "Банк Народний капітал", передає УНН з посиланням на прес-службу Фонду.
"На підставі рішення правління НБУ від 19 січня 2017 року “Про віднесення ПАТ "Банк Народний капітал" до категорії неплатоспроможних” виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення від 19 січня 2017 року №159 “Про запровадження тимчасової адміністрації у АТ "НК Банк“ та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що згідно з цим рішенням, "розпочато процедуру виведення ПАТ "Банк Народний капітал" з ринку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адміністрації на один місяць з 20 січня 2017 року до 19 лютого 2017 року включно".
Також повідомляється, що призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора АТ “НК Банк” провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Олегу Андронову з 20 січня 2017 року до 19 лютого 2017 року включно.
Нагадаємо, НБУ відніс “Банк Народний капітал” до категорії неплатоспроможних.