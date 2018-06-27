ФГВФЛ рассчитывает продать на этой неделе активов банков на 7,7 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассчитывает, что на этой неделе продаст активов ликвидируемых банков на сумму в 7 млрд 675,8 млн грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда.
“В течение текущей недели (25-27 июня) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 7 675,80 млн грн”, — сообщили в ФГВФЛ.
Из них на сумму 6 285,59 млн грн выставлено недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков, и на сумму 1 341,37 млн грн — права требования по кредитам. Кроме того, дебиторскую задолженность перед банками выставлено на продажу за 0,08 млн грн, активы группы “ценные бумаги” — за 48,76 млн грн.
Также отмечается, что на прошлой неделе были проданы активы 27 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 101,38 млн грн.
Напомним, в течение мая на счета банков, которые ликвидируются, поступило 852,5 млн грн.