ФГВФО розраховує продати цього тижня активів банків на 7,7 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розраховує, що цього тижня продасть активів банків, що ліквідуються, на суму в 7 млрд 675,8 млн грн, передає УНН з посиланням на перс-службу Фонду.
“Протягом поточного тижня (25-27 червня) запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 7 675,80 млн грн”, — повідомили у ФГВФО.
Із них на суму 6 285,59 млн грн виставлено нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків, та на суму 1 341,37 млн грн — права вимоги за кредитами. Крім того, дебіторську заборгованість перед банками виставлено на продаж за 0,08 млн грн, активи групи “цінні папери” — за 48,76 млн грн.
Також зазначається, що минулого тижня було продано активи 27 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 101,38 млн грн.
Нагадаємо, протягом травня на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 852,5 млн грн.