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ФГВФО розраховує продати цього тижня активів банків на 7,7 млрд грн

ФГВФО розраховує продати цього тижня активів банків на 7,7 млрд грн

Київ • УНН

 • 10220 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розраховує, що цього тижня продасть активів банків, що ліквідуються, на суму в 7 млрд 675,8 млн грн, передає УНН з посиланням на перс-службу Фонду.

“Протягом поточного тижня (25-27 червня) запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 7 675,80 млн грн”, — повідомили у ФГВФО.

Із них на суму 6 285,59 млн грн ­ виставлено нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків, та на суму 1 341,37 млн грн — права вимоги за кредитами. Крім того, дебіторську заборгованість перед банками виставлено на продаж за 0,08 млн грн, активи групи “цінні папери” — за 48,76 млн грн.

Також зазначається, що минулого тижня було продано активи 27 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 101,38 млн грн.

Нагадаємо, протягом травня на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 852,5 млн грн.

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