ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) пошел против интересов вкладчиков и банка "Конкорд", выполнив незаконные рекомендации директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы об отзыве исков банка против НБУ. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, управляющий партнер юридической компании GRACERS Сергей Лысенко.

"Выполнение - это вопрос к Фонду, его должностным лицам, которые приняли решение о выполнении (рекомендации Зимы - ред.)... А НБУ непосредственно - в данном случае здесь есть или злоупотребление, или превышение служебных полномочий, зависит от тонкостей конкретных действий и квалификаций, это уже должны следователь и прокурор определять", - рассказал Лысенко.

По его словам, с точки зрения логики закона о Фонде и функционала ФГВФЛ, отказ от исков к НБУ - это нонсенс, поскольку речь идет о возвращении средств в банк и, соответственно, о способе ФГВФЛ компенсировать средства гражданам.

"То есть ФГВФЛ в данном случае пошел против интересов граждан и банка, в угоду интересам НБУ", - подчеркнул Лысенко.

Он добавил, что в ходе расследования дела следователи должны осуществить выемку документов, проанализировать их, и решить, кто отвечает за подписание документа от НБУ, согласно полномочиям, и кто ответственен за принятие решения о выполнении этих рекомендаций от ФГВФЛ.

"Соответственно берутся все эти лица, причастные к этим документам, и решается вопрос о наличии состава преступления у должностных лиц. Два-три месяца максимум", - отметил Лысенко.

Кроме того, в действиях Зимы, по словам Лысенко, вероятно имеется конфликт интересов.

"Проверить это должна или служебная проверка, назначенная НБУ, или следователь в ходе досудебного расследования в ходе расследования уголовного производства, которое уже открыто. Если эта проверка назначается в порядке проведения служебных проверок, то один из пунктов может быть - отстранить от служебных обязанностей. Другой путь - следователь подает ходатайство к следственному судье об отстранении лица, но там речь должна идти о подозреваемом", - пояснил Лысенко.

Он добавил, что на практике отстраняют должностных лиц при проведении таких проверок редко - один случай из ста.

Напомним

ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжким последствиям, директором юридического департамента Александром Зимой. Уголовное дело касается письма Нацбанка в ФГВФЛ за подписью Зимы, который одновременно является главой административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В письме он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ еще до того, как было принято решение о его ликвидации и введена временная администрация. ФГВФЛ рекомендацию Зимы выполнил.

В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.