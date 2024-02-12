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ФГВФО пішов проти інтересів вкладників, виконавши незаконну рекомендацію директора юрдепартаменту НБУ Зими - юрист

ФГВФО пішов проти інтересів вкладників, виконавши незаконну рекомендацію директора юрдепартаменту НБУ Зими - юрист

Київ • УНН

 • 252161 перегляди

ФГВФО пішов проти інтересів вкладників та Конкорд Банку, виконавши незаконні рекомендації директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими відкликати позовні вимоги банку до НБУ.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) пішов проти інтересів вкладників і банку "Конкорд", виконавши незаконні рекомендації директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими про відкликання позовів банку проти НБУ. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, керуючий партнер юридичної компанії GRACERS Сергій Лисенко.

"Виконання – це питання до Фонду, його службових осіб, які прийняли рішення про виконання (рекомендації Зими – ред.)... А НБУ безпосередньо - в даному випадку тут є або зловживання, або перевищення службових повноважень, залежить від тонкощів конкретних дій і кваліфікацій, це вже мають слідчий і прокурор визначати", - розповів Лисенко.

За його словами, з погляду логіки закону про Фонд та функціоналу ФГВФО, відмова від позовів до НБУ – це нонсенс, оскільки йдеться про повернення коштів у банк і, відповідно, про спосіб ФГВФО компенсувати кошти громадянам. 

"Тобто ФГВФО в даному випадку пішов проти інтересів громадян та банку, в угоду інтересам НБУ", - підкреслив Лисенко.

Він додав, що під час розслідування справи слідчі повинні здійснити виїмку документів, проаналізувати їх, і вирішити, хто відповідає за підписання документа від НБУ, згідно з повноваженнями, і хто відповідальний за прийняття рішення про виконання цих рекомендацій від ФГВФО. 

"Відповідно беруться всі ці особи, причетні до цих документів, і вирішується питання про наявність складу злочину у службових осіб. Два-три місяці максимум", - зазначив Лисенко.

Крім того, у діях Зими, за словами Лисенка, ймовірно наявний конфлікт інтересів.

"Перевірити це має або службова перевірка, призначена НБУ, або слідчий в ході досудового розслідування в ході розслідування кримінального провадження, яке вже відкрите. Якщо ця перевірка призначається в порядку проведення службових перевірок, то один із пунктів може бути - відсторонити від службових обов’язків. Інший шлях – слідчий подає клопотання до слідчого судді про відсторонення особи, але там мова має йти про підозрюваного", - пояснив Лисенко. 

Він додав, що на практиці усувають службових осіб під час проведення таких перевірок рідко - один випадок зі ста.

Нагадаємо

ДБР відкрило кримінальне провадження  за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту Олександром Зимою. Кримінальна справа стосується листа  Нацбанку до ФГВФО за підписом Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У листі він рекомендував Фонду відмовитися від чотирьох позовів, які банк "Конкорд" подав проти НБУ ще до того, як було прийнято рішення про його ліквідацію й введено тимчасову адміністрацію. ФГВФО рекомендацію Зими виконав.

Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним. 

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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