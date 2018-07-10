ФФУ объяснила ФИФА, что на самом деле означает "Слава Украине"

Все началось с того, как Вида обнародовал видеоприветствие со словами "Слава Украине!", напомнили в ФФУ.

"В этой ситуации мы занимаем четкую и бескомпромиссную позицию: футболист, который много лет выступал за легендарный украинский клуб и заслужил уважение его болельщиков, вправе выразить благодарность и уважение к Украине и нашим болельщикам! Никакие дисциплинарные правила ФИФА не содержат нормы, которая бы запрещала такие действия.

Лозунг "Слава Украине!" является приветствием, чествованием памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками для подбадривания своих команд во время матчей. В то же время этот лозунг не содержит никакого негативного или оскорбительного содержания, как и другие подобные лозунги, например, "Слава Хорватии!" или "Слава Франции!", - пояснили в ФФУ.

В связи с этим, ФФУ во главе с президентом Андреем Павелко решили поддержать Домагоя Виду, направив обращение в ФИФА с объяснениями по поводу лозунга "Слава Украине!", рассказали в Федерации.

Также ФФУ обратилась к УЕФА с просьбой поддержать позицию Федерации в ФИФА. С копиями соответствующих обращений можно ознакомиться по ссылке.

"От имени всей футбольной общественности Украины выражаем Домагою Виде благодарность за публичное проявление уважения к Украине и поздравляем с выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира-2018", - резюмировали в ФФУ.

Как писал УНН ФФУ компенсирует футболисту Вукоевичу штраф, наложенный ФИФА, и предложит пост. Об этом сегодня заявил президент ФФУ Андрей Павелко, который пришел в парламент в форме хорватской сборной в знак поддержки футболистов.