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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51769 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105845 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127342 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134699 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170509 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153877 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141528 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 130484 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 06:35 • 118343 просмотра

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ФФУ объяснила ФИФА, что на самом деле означает "Слава Украине"

ФФУ объяснила ФИФА, что на самом деле означает "Слава Украине"

Киев  •  УНН

 • 7215 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Федерация футбола Украины, как и миллионы украинских болельщиков, возмущена началом травли игрока национальной сборной Хорватии по футболу и бывшего игрока ФК "Динамо" (Киев) Домагоя Виды. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

Все началось с того, как Вида обнародовал видеоприветствие со словами "Слава Украине!", напомнили в ФФУ.

"В этой ситуации мы занимаем четкую и бескомпромиссную позицию: футболист, который много лет выступал за легендарный украинский клуб и заслужил уважение его болельщиков, вправе выразить благодарность и уважение к Украине и нашим болельщикам! Никакие дисциплинарные правила ФИФА не содержат нормы, которая бы запрещала такие действия.

Лозунг "Слава Украине!" является приветствием, чествованием памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками для подбадривания своих команд во время матчей. В то же время этот лозунг не содержит никакого негативного или оскорбительного содержания, как и другие подобные лозунги, например, "Слава Хорватии!" или "Слава Франции!", - пояснили в ФФУ.

В связи с этим, ФФУ во главе с президентом Андреем Павелко решили поддержать Домагоя Виду, направив обращение в ФИФА с объяснениями по поводу лозунга "Слава Украине!", рассказали в Федерации.

Также ФФУ обратилась к УЕФА с просьбой поддержать позицию Федерации в ФИФА. С копиями соответствующих обращений можно ознакомиться по ссылке.

"От имени всей футбольной общественности Украины выражаем Домагою Виде благодарность за публичное проявление уважения к Украине и поздравляем с выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира-2018", - резюмировали в ФФУ.

Как писал УНН ФФУ компенсирует футболисту Вукоевичу штраф, наложенный ФИФА, и предложит пост. Об этом сегодня заявил президент ФФУ Андрей Павелко, который пришел в парламент в форме хорватской сборной в знак поддержки футболистов.

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