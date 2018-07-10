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ФФУ пояснила ФІФА, що насправді означає “Слава Україні”

ФФУ пояснила ФІФА, що насправді означає “Слава Україні”

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Федерація футболу України, як і мільйони українських уболівальників, обурена початком цькування гравця національної збірної Хорватії з футболу та колишнього гравця ФК “Динамо” (Київ) Домагоя Віди. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.

Все почалося з того, як Віда оприлюднив відеопривітання зі словами “Слава Україні!”, нагадали в ФФУ.

“У цій ситуації ми займаємо чітку і безкомпромісну позицію: футболіст, який багато років виступав за легендарний український клуб та заслужив шану його вболівальників, має право висловити вдячність та повагу до України та наших уболівальників! Жодні дисциплінарні правила ФІФА не містять норми, яка б забороняла такі дії.

Гасло “Слава Україні!” є привітанням, вшануванням пам’яті загиблих, патріотичним символом незалежності, свободи та волелюбності українського народу, а також гаслом, яке часто використовується українськими вболівальниками для підбадьорювання своїх команд під час матчів. У той же час це гасло не містить жодного негативного чи образливого змісту, як і інші подібні гасла, наприклад, “Слава Хорватії!” чи “Слава Франції!”, — пояснили у ФФУ.

У зв’язку із цим, ФФУ на чолі із Президентом Андрієм Павелко вирішили підтримати Домагоя Віду, скерувавши звернення до ФІФА із поясненнями щодо гасла “Слава Україні!”, розповіли у Федерації.

Також, ФФУ звернулася до УЄФА з проханням підтримати позицію Федерації у ФІФА. Із копіями відповідних звернень можна ознайомитися за посиланням.

“Від імені всієї футбольної спільноти України висловлюємо Домагою Віді подяку за публічний прояв поваги до України та вітаємо з виходом збірної Хорватії до півфіналу чемпіонату світу-2018”, — резюмували в ФФУ.

Як писав УНН, ФФУ компенсує футболісту Вукоєвичу штраф, накладений ФІФА, і запропонує посаду. Про це сьогодні заявив президент ФФУ Андрій Павелко, який прийшов до парламенту у формі хорватської збірної на знак підтримки футболістів. 

Українські Національні Новини

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