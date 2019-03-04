ФФУ передала УЕФА документы о проведении Суперкубка-2021 в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Федерация футбола Украины передала в УЕФА все материалы, необходимые для оформления заявки на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2021 в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Речь идет о гарантиях по реализации проекта, которые предоставила Харьковская областная государственная администрация, Харьковский областной совет, Харьковский городской совет, а также администрация аэропорта Харькова и руководство КП "ОСК "Металлист".
Все документы и гарантии подготовлены и оформлены надлежащим образом.
"Нет никаких сомнений, что Харьков сможет организовать финал Суперкубка наравне с финалом Лиги чемпионов УЕФА в Киеве в прошлом году, за что ФФУ и все участники оргкомитета получили самые высокие оценки", - заявил руководитель департамента по подготовке и проведению в Украине финала Лиги чемпионов в 2018 году Андрей Бондаренко.
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