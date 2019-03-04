ФФУ передала УЄФА документи про проведення Суперкубка-2021 у Харкові

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Федерація футболу України передала до УЄФА всі матеріали, необхідні для оформлення заявки на проведення матчу за Суперкубок УЄФА 2021 року в Харкові. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.

Йдеться, зокрема, про гарантії щодо реалізації проекту, які надала Харківська обласна державна адміністрація, Харківська обласна рада, Харківська міська рада, а також адміністрація аеропорту Харкова та керівництво КП “ОСК “Металіст”.

Усі документи та гарантії підготовлені та оформлені належним чином.

“Немає жодних сумнівів, що Харків зможе організувати фінал Суперкубку на рівні з фіналом Ліги чемпіонів УЄФА в Києві минулого року, за що ФФУ та всі учасники оргкомітету отримали найвищі оцінки”, — заявив керівник департаменту з підготовки та проведення в Україні фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році Андрій Бондаренко.

Як писав УНН, ветерани АТО попросили об’єднати два футбольні чемпіонати серед захисників України в один.

Українські Національні Новини

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