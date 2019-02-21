ФФУ будет лоббировать интересы украинского футбола в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. С избранием Президента ФФУ Андрея Павелко в состав исполкома УЕФА лоббировать интересы украинского футбола в ЕС будет проще. Об этом в комментарии УНН отметил вице-президент Федерации футбола Украины Олег Протасов.
"В течение длительного времени Украина имела своего представителя в УЕФА. Избрание Павелко - это логическое продолжение традиции, успешное для нашей страны. Интересы украинского футбола всегда были приоритетом в ФФУ. В этом контексте с приходом Павелко в УЕФА - мы будем отстаивать наш отечественный футбол и лоббировать его на европейском уровне", - сказал он.
Избрание Павелко в новый состав исполкома УЕФА - это тройная победа, считает Протасов.
"Это успех Павелко, успех украинского футбола и победа Украины в целом", - сказал он.
Напомним, выборы в исполком в УЕФА прошли 7 февраля.
Отныне, по словам футбольного эксперта Дмитрия Лащука, Украина может претендовать на проведение юношеского чемпионата Европы по футболу.