ФФУ будет лоббировать интересы украинского футбола в ЕС

"В течение длительного времени Украина имела своего представителя в УЕФА. Избрание Павелко - это логическое продолжение традиции, успешное для нашей страны. Интересы украинского футбола всегда были приоритетом в ФФУ. В этом контексте с приходом Павелко в УЕФА - мы будем отстаивать наш отечественный футбол и лоббировать его на европейском уровне", - сказал он.

Избрание Павелко в новый состав исполкома УЕФА - это тройная победа, считает Протасов.

"Это успех Павелко, успех украинского футбола и победа Украины в целом", - сказал он.

Напомним, выборы в исполком в УЕФА прошли 7 февраля.

Отныне, по словам футбольного эксперта Дмитрия Лащука, Украина может претендовать на проведение юношеского чемпионата Европы по футболу.