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ФФУ лобіюватиме інтереси українського футболу у ЄС

ФФУ лобіюватиме інтереси українського футболу у ЄС

Київ • УНН

 • 8326 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. З обранням Президента ФФУ Андрія Павелка до складу виконкому УЄФА лобіювати інтереси українського футболу в ЄС буде простіше. Про це у коментарі УНН зазначив віце-президент Федерації Футболу України Олег Протасов.

"Протягом тривалого часу Україна мала свого представника в УЄФА. Обрання Павелка - це логічне продовження традиції, успішне для нашої країни. Інтереси українського футболу завжди були пріоритетом у ФФУ. У цьому контексті з приходом Павелка в УЄФА - ми будемо відстоювати наш вітчизняний футбол і лобіювати його на європейському рівні", - сказав він.

Обрання Павелка до нового складу виконкому УЄФА - це потрійна перемога, вважає Протасов.

"Це успіх Павелка, успіх українського футболу і перемога України в цілому", - сказав він.

Нагадаємо, вибори до виконкому в УЄФА пройшли 7 лютого.

Відтепер, за словами футбольного експерта Дмитра Лащука, Україна може претендувати на проведення юнацького чемпіонату Європи з футболу

Українські Національні Новини

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