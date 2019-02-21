ФФУ лобіюватиме інтереси українського футболу у ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. З обранням Президента ФФУ Андрія Павелка до складу виконкому УЄФА лобіювати інтереси українського футболу в ЄС буде простіше. Про це у коментарі УНН зазначив віце-президент Федерації Футболу України Олег Протасов.
"Протягом тривалого часу Україна мала свого представника в УЄФА. Обрання Павелка - це логічне продовження традиції, успішне для нашої країни. Інтереси українського футболу завжди були пріоритетом у ФФУ. У цьому контексті з приходом Павелка в УЄФА - ми будемо відстоювати наш вітчизняний футбол і лобіювати його на європейському рівні", - сказав він.
Обрання Павелка до нового складу виконкому УЄФА - це потрійна перемога, вважає Протасов.
"Це успіх Павелка, успіх українського футболу і перемога України в цілому", - сказав він.
Нагадаємо, вибори до виконкому в УЄФА пройшли 7 лютого.
Відтепер, за словами футбольного експерта Дмитра Лащука, Україна може претендувати на проведення юнацького чемпіонату Європи з футболу.