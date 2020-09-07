Фейгин предположил, что РФ не согласится на большой обмен пленными с Украиной

По словам Фейгина, обмен, который произошел год назад, произошел, скажем так, авансом.

“Московская власть, она очень рассчитывала на смену руководства Банковой. Это был аванс, выданный Зеленскому в расчете на то, что он будет более сговорчивым, чем его предшественник. И учитывая некоторые международно-правовые решения в отношении украинских моряков, захваченных военных суден, которые были взяты, то конечно Москва с одной стороны выдала этот аванс, но с другой пошла на этот шаг вынужденно, в частности в отношении моряков — надо было выполнить решение Гамбургского трибунала. Это была очень удобная схема, при которой ты не выполняешь решение трибунала, а обмениваешь, получаешь в ответ еще что-то...Я напомню, там были ценные кадры... Цемах, один из свидетелей по сбитому Боинге. Поэтому, в тот момент это был аванс выданный Зеленскому в расчете на то, что процесс пойдет дальше, фактически Зеленский поступится частью суверенитета, касающегося ОРДЛО, быстро даст особый статус...Я считаю, что таких масштабных обменов, их больше не будет до какого-то момента, потому что Москва сейчас больше авансов Владимиру Александровичу давать не собирается. Кремль будет шантажом добиваться своего”, — заявил он.

Напомним, накануне в Офисе Президента сообщили что Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях, и призывает разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.