Фейгін припустив, що РФ не погодиться на великий обмін полоненими з Україною

За словами Фейгіна, обмін, який стався рік тому, стався, скажімо так, авансом.

"Московська влада, вона дуже розраховувала на зміну керівництва Банкової. Це був аванс, виданий Зеленському в розрахунку на те, що він буде більш поступливим, ніж його попередник. І, враховуючи деякі міжнародно-правові рішення щодо українських моряків, захоплених військових суден, які були взяті, то, звичайно, Москва з одного боку видала цей аванс, але з іншого пішла на цей крок вимушено, зокрема щодо моряків - треба було виконати рішення Гамбурзького трибуналу. Це була дуже зручна схема, при якій ти не виконуєш рішення трибуналу, а обмінюються, отримуєш у відповідь ще щось ... Я нагадаю, там були цінні кадри ... Цемах, один з свідків по збитому Боїнгу. Тому, в той момент, це був аванс виданий Зеленському в розрахунку на те, що процес піде далі, фактично, Зеленський поступиться частиною суверенітету, що стосується ОРДЛО, швидко дасть особливий статус ... Я вважаю, що таких масштабних обмінів, їх більше не буде до якогось моменту, тому що Москва зараз більше авансів Володимиру Олександровичу давати не збирається. Кремль буде шантажем домагатися свого", - заявив він.

Нагадаємо, напередодні в Офісі Президента повідомили що Україна вже більше місяця очікує інформацію про стан і місцезнаходження запитуваних осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і закликає розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб.