Адвокат планирует встретиться с Сущенко 25 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Российской адвокат Марк Фейгин планирует встретиться с российским политзаключенным украинским журналистом Романом Сущенко 25 июля. Об этом адвокат сообщил корреспонденту УНН.
"(Встреча с Сущенко возможно произойдет - ред.) 25 июля, в среду. В Лефортово", - сообщил М.Фейгин.
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Украинского журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016. ФСБ России обвиняет Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста в подразделения Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.