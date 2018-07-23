Адвокат планує зустрітися з Сущенком 25 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Російській адвокат Марк Фейгін планує зустрітися з російським політв'язенем українським журналістом Романом Сущенком 25 липня. Про це адвокат повідомив кореспонденту УНН.
“(Зустріч з Сущенко можливо відбудеться — ред.) 25 липня, у середу. У Лефортово”, — повідомив М.Фейгін.
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Українського журналіста Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинувачує Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.
У Міноборони заяви ФСБ РФ щодо належності журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.